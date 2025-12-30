Gegründet 1947 Dienstag, 30. Dezember 2025, Nr. 302
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 30.12.2025, Seite 4 / Inland

Wieder AfD-Politiker auf Münchner Siko

Berlin. Zu ihrer nächsten Auflage im kommenden Februar will die sogenannte Münchner Sicherheitskonferenz (Siko) erstmals seit zwei Jahren wieder Vertreter der AfD einladen. Auch in früheren Jahren seien Abgeordnete aller im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen worden, sagte ein Sprecher am Montag gegenüber AFP. Die Entscheidung über Einladungen treffe der Vorsitzende der Konferenz, derzeit Wolfgang Ischinger, in Abstimmung mit dem Stiftungsrat. Man prüfe »jedes Jahr aufs neue sorgfältig, wer eine Einladung zur Konferenz erhält«. Ischingers Vorgänger Christoph Heusgen hatte zwei Jahre lang keine Politiker der AfD eingeladen – ebenso wenig wie Vertreter des BSW. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.