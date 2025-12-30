Grüne wollen »mehr Druck auf Putin«
Berlin. Die Grünen haben mit Blick auf die Gespräche über ein Ende des Krieges in der Ukraine härtere Maßnahmen gegen Moskau gefordert. Es brauche »mehr Druck auf Putin«, sagte Bundestagsfraktionschefin Britta Haßelmann am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Ukraine sei »zu Verhandlungen bereit«, so Haßelmann weiter. Hingegen bombardiere Putin die Ukraine mit unverminderter Härte weiter. Putin sei »nicht zu einem Waffenstillstand bereit, geschweige denn zu ernsthaften Friedensverhandlungen«. Konkret forderte die Grünen-Fraktionschefin weitere Sanktionen sowie ein härteres Vorgehen gegen die russische »Schattenflotte«. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Was sind Wege zu mehr bezahlbaren Wohnungen?vom 30.12.2025
-
Warum reicht es nicht, das Wahlalter abzusenken?vom 30.12.2025
-
Zahlentrickserei bei Kriegsgerätvom 30.12.2025
-
Sonderrecht für Staatsdienervom 30.12.2025
-
Kein Weihnachtswunder für Galeriavom 30.12.2025
-
Von Knallkörperkrämern und Feuerwerkfetischistenvom 30.12.2025