Grüne wollen »mehr Druck auf Putin«

Berlin. Die Grünen haben mit Blick auf die Gespräche über ein Ende des Krieges in der Ukraine härtere Maßnahmen gegen Moskau gefordert. Es brauche »mehr Druck auf Putin«, sagte Bundestagsfraktionschefin Britta Haßelmann am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Ukraine sei »zu Verhandlungen bereit«, so Haßelmann weiter. Hingegen bombardiere Putin die Ukraine mit unverminderter Härte weiter. Putin sei »nicht zu einem Waffenstillstand bereit, geschweige denn zu ernsthaften Friedensverhandlungen«. Konkret forderte die Grünen-Fraktionschefin weitere Sanktionen sowie ein härteres Vorgehen gegen die russische »Schattenflotte«. (AFP/jW)