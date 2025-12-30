Krisenjahr für Konzerne und Arbeitsmarkt
Berlin. Der Gewinn großer deutscher Konzerne ist in diesem Jahr deutlich gesunken. Die 100 umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen verzeichneten in den ersten neun Monaten des Jahres ein Plus von 102 Milliarden Euro – 15 Prozent weniger als im Vorjahr, wie die Beratungsfirma EY am Montag mitteilte. Zugleich gingen in den Konzernen 17.500 Arbeitsplätze verloren. Besonders steil bergab ging es in der Auto- und Chemieindustrie. »2025 war ein weiteres Krisenjahr für die deutsche Wirtschaft«, erklärte Jan Brorhilker von EY. »Viele deutsche Topkonzerne stehen bei Neueinstellungen auf der Bremse und bauen vor allem in der Verwaltung Stellen ab – insbesondere im Inland.« (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Was sind Wege zu mehr bezahlbaren Wohnungen?vom 30.12.2025
-
Warum reicht es nicht, das Wahlalter abzusenken?vom 30.12.2025
-
Zahlentrickserei bei Kriegsgerätvom 30.12.2025
-
Sonderrecht für Staatsdienervom 30.12.2025
-
Kein Weihnachtswunder für Galeriavom 30.12.2025
-
Von Knallkörperkrämern und Feuerwerkfetischistenvom 30.12.2025