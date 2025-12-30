Krisenjahr für Konzerne und Arbeitsmarkt

Berlin. Der Gewinn großer deutscher Konzerne ist in diesem Jahr deutlich gesunken. Die 100 umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen verzeichneten in den ersten neun Monaten des Jahres ein Plus von 102 Milliarden Euro – 15 Prozent weniger als im Vorjahr, wie die Beratungsfirma EY am Montag mitteilte. Zugleich gingen in den Konzernen 17.500 Arbeitsplätze verloren. Besonders steil bergab ging es in der Auto- und Chemieindustrie. »2025 war ein weiteres Krisenjahr für die deutsche Wirtschaft«, erklärte Jan Brorhilker von EY. »Viele deutsche Topkonzerne stehen bei Neueinstellungen auf der Bremse und bauen vor allem in der Verwaltung Stellen ab – insbesondere im Inland.« (AFP/jW)