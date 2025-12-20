Putin: Rund 700.000 russische Soldaten im Ukraine-Krieg im Einsatz

Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Der russische Präsident Wladimir Putin mit seinem Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau

Moskau. Nach Angaben des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat Russland rund 700.000 Soldaten im Gebiet des Ukraine-Kriegs im Einsatz. Es handele sich dabei überwiegend um ziemlich junge Leute, darunter aus den Geburtsjahrgängen der 90er Jahre, sagte er am Freitag bei seiner Jahrespressekonferenz und Bürgersprechstunde in Moskau. Schon im September hatte Putin von mehr als 700.000 Menschen an der Front gesprochen. Wie viele unmittelbar an der Front kämpfen, ist dabei unbekannt. Den Einmarsch in die Ukraine begann die russische Armee laut verschiedenen Schätzungen im Februar 2022 mit lediglich 150.000 bis 200.000 Mann. (dpa/jW)