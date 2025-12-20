Deutscher Unterhändler reist zu Ukraine-Gesprächen nach Florida

Kay Nietfeld/dpa Merz-Berater Günter Sautter (Berlin, 17.12.2025)

Berlin/Brüssel. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat seinen Ukraine-Unterhändler Günter Sautter zu den für das Wochenende geplanten Gesprächen zwischen den USA und Russland über eine Friedenslösung in der Ukraine nach Florida geschickt. Wie dpa aus Regierungskreisen erfuhr, brach der außenpolitische Berater des Kanzlers am Freitag nach Miami auf, wo er »informelle Gespräche mit der US-Regierung« führen werde. Medienberichten zufolge ist ein Gespräch mit dem Ukraine-Sonderbeauftragten von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, geplant, an dem auch Vertreter von Großbritannien und Frankreich teilnehmen sollen. Gespräche der deutschen und russischen Seite sind dem Vernehmen nach nicht geplant.

In Miami treffen sich Vertreter Washingtons und Moskaus zu weiteren Gesprächen über den inzwischen modifizierten »Friedensplan«. Daneben soll es auch weitere Treffen der USA mit Vertretern Kiews geben. (dpa/jW)