US-Medien: Trumps »Krieger-Dividende« aus Etat für Mietzuschuss
Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch knapp 1,5 Millionen Militärangehörigen als besonderes Weihnachtsgeschenk Schecks in Höhe von 1.776 Dollar versprochen und erklärt, das Geld stamme aus Einnahmen seiner Zölle. Die Washington Post und andere US-Medien berichteten am Freitag, das Geld für die »Krieger-Dividende« komme tatsächlich aus einem Etat, den der Kongress bewilligt hatte, um etwa Mietzuschüsse für Angehörige der Streitkräfte zu finanzieren. Trump habe gar nicht die Befugnis, die Einnahmen aus Zöllen ohne Genehmigung des Kongresses auszugeben. Das Portal Defense One berichtete, Verteidigungsminister Pete Hegseth habe das Pentagon angewiesen, 2,6 Milliarden Dollar (2,2 Mrd. Euro) aus dem Etat als einmalige Zahlung an alle berechtigten Soldaten auszuzahlen. Das Portal berief sich auf Angaben eines hochrangigen Regierungsmitarbeiters. (dpa/jW)
