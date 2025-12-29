Kambodscha und Thailand beraten in China

Beijing. Nach der vereinbarten Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha hat China die Außenminister der beiden zerstrittenen Nachbarländer zu Gesprächen eingeladen. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das Außenamt berichtete, will Außenminister Wang Yi seine beiden Amtskollegen in der südwestchinesischen Provinz Yunnan treffen. Die Gespräche sind für diesen Sonntag und Montag geplant. Der kambodschanische Außenminister Prak Sokhonn und sein thailändischer Amtskollege Sihasak Phuangketkeow wollen demnach auch bilaterale Gespräche mit Wang führen. An den Beratungen sollen zudem Vertreter der Streitkräfte Chinas, Thailands und Kambodschas teilnehmen. (dpa/jW)