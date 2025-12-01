Weihnachtshörparade

IMAGO/GRANGER Historical Picture Archive Henry J. Ford: Die Schneekönigin nimmt Kay in ihrem Schlitten mit (1897)

Die Radiowunschliste für ein paar schöne Feiertage zum Ausschneiden und an den Kühlschrank kleben.

Mittwoch, 11.05 Uhr, Ö 1: »Das Geschenk der Weisen« von O. Henry, gelesen von Michael König. 14.04 Uhr, SWR Kultur: »Lamyas Buch der Scharlatane (1 und 2/8)«, Hörspiel von Amal El Ommali und Andrea Geißler (ARD 2025); Folgen drei bis sechs an Do. und Fr., gleiche Uhrzeit. 20.03 Uhr, WDR 5: »Erna, der Baum nadelt« von und mit Robert Gernhardt und Peter Knorr. 21.03 Uhr, Bayern 2: »Heilige Nacht« von Ludwig Thoma, gelesen von Willi Großer. 21.05 Uhr, DLF: »Wunderpunkt (1/2)«, das neue Programm von Bodo Wartke, mitgeschnitten im Oktober in der Kölner Philharmonie.

Donnerstag, 7.05 Uhr, NDR Kultur: »Hilfe, die Herdmanns kommen«, Hörspiel von Barbara Robinson über ein fürchterlich entgleistes Krippenspiel (NDR, WDR 2012). 8.05 Uhr, DLF Kultur: »Die Schneekönigin« von Hans Christian Andersen, gelesen von Rusalka Reh (Ursendung). 14.04 Uhr, WDR 5: »Alles hat ein Ende – finale Geschichten mit Stefan Reusch«, er liest Texte u. a. von Ernst Jandl, Woody Allen, Bertolt Brecht und F. W. Bernstein. 15.05 Uhr, Bayern 2: »Die neapolitanische Saga (1/18)«, Hörspielfassung der Romane von Elena Ferrante (BR 2020, 2022); Folgen zwei bis vier am Freitag, Samstag und Sonntag, gleiche Uhrzeit. 18.20 Uhr, SWR Kultur: »Die Arbeiter des Meeres (1/3)« von Victor Hugo, inszeniert von Ulrich Lampen (SWR 2025, Ursendung); Folgen zwei und drei am Freitag und Sonntag, gleiche Uhrzeit. 19.04 Uhr, MDR Kultur: »Teufels­puzzle – ­Timothy Truckle ermittelt, Teil 8« von Gert Prokop, erstes von drei neuen Inszenierungen der alten Fälle (MDR 2025); Folgen neun und zehn am Freitag und Sonntag, gleiche Uhrzeit. 19.05 Uhr, Bayern 2: »Die Bundespräsidentenansprache des Weihnachtsmanns«. 20.03 Uhr, WDR 5: »Weihnachtsgeschichten von Charles Dickens (1/2)«, gelesen von Regina Münch; Folge zwei am Freitag, gleiche Uhrzeit.

Freitag, 7.04 Uhr, WDR 5: ­»Sternenlichtregen – Gedichte aus dem hohe Norden« u. a. von Lars Gustafsson, Tomas Tranströmer und Jon Fosse. 7.05 Uhr, NDR Kultur: »20.000 Meilen unter dem Meer«, Orchesterhörspiel nach Jules Verne (SWR 2013). 19.04 Uhr, NDR Kultur: »Nicht nur zur ­Weihnachtszeit«, Satire von Heinrich Böll (NDR 1952). 20.05 Uhr, Radio 3: »Anna Karenina«, Tolstois Roman als Erzählkonzert mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und Stücken von Rimski-Korsakow bis Prokofjew.

Sonnabend, 14 Uhr, Ö 1: »Xerxes und die Stimmen aus der Finsternis«, in der Weltgeschichte umherschweifendes Hörspiel von Magda Woitzuck (HR, ORF 2021). 17.04 Uhr, WDR 5: »Der tote Weckmann« von Mirjam Munter; im Ofen gut durchgebacken aufgefunden, erregt eine ehedem ­lebende Leiche das Interesse der neugierigen Putzfrau (Ursendung). 18.05 Uhr, NDR Kultur: »Ruf der Wildnis«, Hörspiel nach Jack London (NDR 2018, keine Ursendung). 19.05 Uhr, DLF Kultur: »Aida«, Oper von Giuseppe Verdi, aufgenommen im Oktober in der Opéra Bastille in Paris. 19.30 Uhr, Ö 1: »Eugen Onegin«, Oper von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, Mitschnitt vom Februar in der Mailänder Scala. 20.03 Uhr, Bayern 2: »Kabarettistischer Jahresrückblick« der »Bayern 2-Radiospitzen«.

Sonntag, 8.05 Uhr, DLF Kultur: ­»Ampelmännchen sind keine Haustiere«, Erbauliches für Kurze von Anna Böhm (DLR Kultur 2012). 14.04 Uhr, HR 2 Kultur: »Däs Feuerwerk«, hessischer Mund­artschwank von Robert Strom­berger (HR 1962). 18.30 Uhr, DLF Kultur: »Die Zwangsjacke«, Hörspiel nach dem Roman von Jack London (DLF Kultur 2016). Die Radiokolumne wünscht ihrem Leser einen gesegneten Empfang.