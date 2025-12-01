US-Plan sieht EU-Beitritt der Ukraine ab Januar 2027 vor
Kiew. Der US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs sieht laut Verhandlungskreisen einen EU-Beitritt des Landes bereits ab Januar 2027 vor. »Das ist festgelegt, aber es ist Verhandlungssache, und die Amerikaner sind dafür«, sagte ein hochrangiger Vertreter der Unterhändler am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.
Die Ukraine ist seit Juni 2022 EU-Beitrittskandidat. Der Beitrittsprozess ist grundsätzlich langwierig, ihm steht zudem unter anderem der Widerstand Ungarns entgegen. Die USA hatten vor gut drei Wochen einen Plan zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine vorgelegt. Auf Drängen der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten wurde der Plan in zentralen Punkten überarbeitet. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Neuwahlen in Thailand beschlossenvom 13.12.2025
-
Was meinen Sie mit medialer Kriminalisierung?vom 13.12.2025
-
Auf die letzten Bögen kommt es anvom 13.12.2025
-
Für ein Ende der Unverbindlichkeitvom 13.12.2025
-
Unveräußerliches Recht – auf dem Papiervom 13.12.2025
-
Regierungssturz in Sofiavom 13.12.2025