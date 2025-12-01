US-Plan sieht EU-Beitritt der Ukraine ab Januar 2027 vor

Efrem Lukatsky/AP/dpa Der EU-Beitritt zum Greifen nah (Kiew, 27.9.2025)

Kiew. Der US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs sieht laut Verhandlungskreisen einen EU-Beitritt des Landes bereits ab Januar 2027 vor. »Das ist festgelegt, aber es ist Verhandlungssache, und die Amerikaner sind dafür«, sagte ein hochrangiger Vertreter der Unterhändler am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

Die Ukraine ist seit Juni 2022 EU-Beitrittskandidat. Der Beitrittsprozess ist grundsätzlich langwierig, ihm steht zudem unter anderem der Widerstand Ungarns entgegen. Die USA hatten vor gut drei Wochen einen Plan zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine vorgelegt. Auf Drängen der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten wurde der Plan in zentralen Punkten überarbeitet. (AFP/jW)