Knackiger Wintersalat

Ich habe letztens gelesen, Kochen sei die Voraussetzung für die Entstehung des Menschen gewesen bzw. für die Menschwerdung des Affen. Die gekochte Nahrung habe mit der Zeit den Verdauungstrakt verkleinert, was wiederum eine Vergrößerung des Gehirns zur Folge gehabt habe. Die Größe des Gehirns sei indes nicht ausschlaggebend für die Intelligenz, Pottwale hätten ein fünf- bis sechsmal größeres Hirn als Menschen, auch ein größeres als Delphine und Raben, die aber viel schlauer seien als die Giganten der Ozeane. Raben seien sogar so schlau wie achtjährige Menschenkinder. Es komme nämlich auf das Verhältnis der Hirngröße zum Körpervolumen an und auf die Neuronendichte und nicht auf die reine Masse.

Schwämme, die auch Tiere sind, verfügen über gar kein Gehirn und kommen trotzdem klar. Sie gelten in der Forschung als vital, vielfältig und nützlich. Schwämme fungieren als natürliche Meeresfilter, schaffen Lebensräume durch ihre Hohlräume und Skelette, stabilisieren den Meeresboden und dienen zahlreichen Meerestieren als Schutzraum. Das einzige, was sie stresst, ist der von menschlichen Gehirnen verursachte Klimawandel, der die Ozeane erwärmt. Schwämme, die in flacheren Meeresregionen heimisch sind, werden so einem unfreiwilligen »Bleaching« unterzogen, ähnlich wie Korallen.

Grund genug für die »Coole Wampe«, den Weg zurück zu erkunden – den Anteil der Rohkost an der Schrumpfung des menschlichen Gehirns bis zur Schwammwerdung. Wir beziehen uns dabei auf die aktuelle Studienlage in Doris’ Badezimmer. Seit sie unseren Lyrikwettbewerb gewonnen hat (der Gewinn war ein vierwöchiges Luxusleben mit Rundumbedienung), nimmt sie ausgiebige Salzwasserwannenbäder und bleicht schon zusehends aus. Heute reichen wir ihr:

Knackigen Wintersalat Purpurviolett

Einen Rotkohl (etwa 800 g), drei Möhren, zwei Äpfel, eine Birne waschen, ein bis zwei Schalotten schälen. Eine Handvoll Walnüsse (etwa 50 g) knacken. Den Strunk des Kohls entfernen und in feine Streifen hobeln oder schneiden. Die Möhren schälen und grob raspeln. Die Äpfel und die Birne entkernen und in dünne Scheiben oder Würfel schneiden. Die Schalotten fein hacken. Die Walnüsse grob hacken und in einer trockenen Pfanne bei mittlerer Hitze leicht rösten, bis sie duften (ca. drei bis vier min). Alle Zutaten in eine große Schüssel geben. Für das Dressing drei EL Apfelessig oder Weißweinessig, zwei EL Olivenöl oder Walnussöl, ein TL Honig oder Ahornsirup, Salz und frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer und, optional, einen TL Senf miteinander verrühren. Das Dressing über den Salat gießen und alles gut durchmischen. Den Salat mindestens 30 Min. ziehen lassen, auch damit der Rotkohl weicher wird. Vor dem Servieren noch einmal abschmecken und bei Bedarf eventuell mit ein paar Spritzern Zitrone abschmecken. Mit frischer Petersilie garnieren.

»Merkst du schon was, Doris?« fragt Rossi, die ihr heute das Essen bringt. »Ja, ich fühle mich so angenehm doof – mein Kopf ist leicht und sorglos wie lange nicht mehr … Wie heiße ich noch mal?« Juchhu, es wirkt!