USA: Epstein-Akten nicht auf einmal veröffentlicht

Washington. Kurz vor Ablauf der Frist für die Veröffentlichung von Ermittlungsakten im Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter und Investmentbanker Jeffrey Epstein hat der US-Vizejustizminister Todd Blanche erklärt, dass nicht alle Unterlagen auf einmal veröffentlicht werden. Dennoch würden im Laufe des Tages mehrere hunderttausend Dokumente freigegeben, sagte Blanche dem Sender Fox News am Freitag. Das Justizministerium war vor einem Monat vom Kongress zur Freigabe verpflichtet worden. (dpa/jW)