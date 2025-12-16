Hitlergrußvorwurf: Anklage gegen AfD-MdB

Berlin. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat laut einer Mitteilung vom Montag Anklage wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen gegen den AfD-Abgeordneten Matthias Moosdorf erhoben. Ihm wird vorgeworfen, am 22. Juni 2023 im Bundestag im Bereich einer Garderobe bei der Begrüßung eines »Parteikollegen« den Hitlergruß gezeigt und dabei die Hacken zusammengeschlagen zu haben. Ihm sei dabei bewusst gewesen, dass das für andere Personen »im Eingangsbereich wahrnehmbar gewesen« sei. Der Bundestag hatte im Oktober die Immunität des 60jährigen aufgehoben, der die Vorwürfe bestreitet. Auf dpa-Anfrage nannte er sie »abwegig«. (dpa/jW)