Berlin: Selenskij zu Ukraineverhandlungen

Berlin. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist bereits am Sonntag – einen Tag früher als angekündigt – zu Beratungen über einen Waffenstillstand im Krieg mit Russland in Berlin eingetroffen. Im Kanzleramt wurde er von Kanzler Friedrich Merz (CDU) empfangen, auch eine US-Delegation war vor Ort. Vor dem Treffen hatte Selenskij erklärt, auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten, wenn die Ukraine Sicherheitsgarantien von den USA und der EU erhalte. (dpa/jW)