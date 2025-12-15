Gegründet 1947 Montag, 15. Dezember 2025, Nr. 291
Aus: Ausgabe vom 15.12.2025, Seite 4 / Inland

Berlin: Selenskij zu Ukraineverhandlungen

Berlin. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist bereits am Sonntag – einen Tag früher als angekündigt – zu Beratungen über einen Waffenstillstand im Krieg mit Russland in Berlin eingetroffen. Im Kanzleramt wurde er von Kanzler Friedrich Merz (CDU) empfangen, auch eine US-Delegation war vor Ort. Vor dem Treffen hatte Selenskij erklärt, auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten, wenn die Ukraine Sicherheitsgarantien von den USA und der EU erhalte. (dpa/jW)

