Aus: Ausgabe vom 15.12.2025, Seite 4 / Inland
Berlin: Selenskij zu Ukraineverhandlungen
Berlin. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist bereits am Sonntag – einen Tag früher als angekündigt – zu Beratungen über einen Waffenstillstand im Krieg mit Russland in Berlin eingetroffen. Im Kanzleramt wurde er von Kanzler Friedrich Merz (CDU) empfangen, auch eine US-Delegation war vor Ort. Vor dem Treffen hatte Selenskij erklärt, auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten, wenn die Ukraine Sicherheitsgarantien von den USA und der EU erhalte. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Ist die Konferenz Beleg für eine neue Spaltung?vom 15.12.2025
-
Warum wurden Pressevertreter nicht vorgelassen?vom 15.12.2025
-
Özdemir bringt sich in Stellungvom 15.12.2025
-
Habeck zahlt pünktlichvom 15.12.2025
-
Dresden spart sich wegvom 15.12.2025
-
Subventionen und Preisturbulenzenvom 15.12.2025