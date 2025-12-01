Gegründet 1947 Freitag, 12. Dezember 2025, Nr. 289
Aus: Ausgabe vom 12.12.2025, Seite 4 / Inland

Spezialstahl: Produktion steht still

Gelsenkirchen/Isbergues. Thyssen-Krupp hat angekündigt, die Produktion von kornorientiertem Elektroband, das für Stromnetze benötigt wird, teilweise vorübergehend stillzulegen. Im Werk Gelsenkirchen und im Werk Isbergues in Frankreich werde die Produktion von Mitte Dezember bis Ende des Jahres »vollständig geschlossen«, teilte der Hersteller am Donnerstag mit. In Isbergues werde das Werk ab Januar für mindestens vier Monate nur mit 50 Prozent der Gesamtkapazität produzieren. Thyssen-Krupp Electrical Steel reagiere damit auf »gestiegene, niedrigpreisige Importe aus Asien«. Es gehe auch um rund 1.200 qualifizierte Arbeitsplätze an beiden Standorten. (AFP/jW)

