Gegründet 1947 Freitag, 12. Dezember 2025, Nr. 289
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.12.2025, Seite 4 / Inland

Steuerhinterziehung: NRW kauft Datensatz

Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen hat einen Datenträger mit Informationen zu Beteiligungen auch deutscher Vermögender in Offshoresteueroasen angekauft. Das teilte das Finanzministerium in Düsseldorf am Donnerstag mit. Demnach geht es um Steuerhinterziehung »im großen Stil« durch die Gründung von Auslandsgesellschaften. Das Ministerium informierte die Bundesregierung und die anderen Bundesländer über den Datenankauf, denn es gebe Fälle aus ganz Deutschland, aber auch dem Ausland. Der Datensatz ist demnach mehr als ein Terabyte groß. Die Kundeninformationen sollen von Dienstleistern mit Geschäftssitzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Cayman Islands, in Hongkong, Mauritius, Panama, Singapur und Zypern stammen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                              jW-Jahreskalender für 2026 herunterladen (hier direkt)