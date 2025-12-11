Wieder bolivisch-israelische Beziehungen
Tel Aviv/La Paz. Mehr als zwei Jahre nach dem Abbruch haben Israel und Bolivien wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Das teilten Israels Außenminister Gideon Saar und das bolivianische Außenministerium am Mittwoch mit. Das südamerikanische Land hatte die Beziehungen wegen des Gazakriegs im Herbst 2023 abgebrochen. Bolivien hat im Oktober einen neuen Präsidenten gewählt. Rodrigo Paz Pereira, Kandidat der rechten christdemokratischen Partei, beendete eine fast zwei Jahrzehnte währende Ära linker Regierungen im Land. Israelischen Medienberichten zufolge wollen beide Länder nun auch bald Botschafter ernennen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
