Stimmenauszählung in Honduras fortgesetzt
Tegucigalpa. In Honduras liegt der rechte Kandidat Nasry Asfura nach der Wiederaufnahme der Stimmenauszählung bei der Präsidentschaftswahl knapp in Führung. Nach der Auszählung von 97 Prozent der Stimmzettel kam Asfura am Montag (Ortszeit) auf 40,52 Prozent der Stimmen, wie die Wahlbehörde mitteilte. Sein Konkurrent Salvador Nasralla lag bei 39,18 Prozent. Die Auszählung der Wahl vom 30. November war am Freitag unterbrochen worden. Der Prozess wird von Betrugsvorwürfen der Opposition überschattet. Internationale Wahlbeobachter hatten die Behörden zu einer raschen Fortsetzung der Auszählung aufgerufen. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
