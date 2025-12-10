Gegründet 1947 Mittwoch, 10. Dezember 2025, Nr. 287
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 10.12.2025, Seite 6 / Ausland

Exminister in Kuba verurteilt

Havanna. Das Oberste Volksgericht Kubas hat den ehemaligen Wirtschaftsminister und Exvizepremier Alejandro Gil Fernández in zwei Prozessen zu lebenslanger Haft verurteilt. Wie das Gericht am Montag (Ortszeit) in Havanna mitteilte, sprachen ihn die Richter im ersten Verfahren wegen Spionage, fortgesetzter Bestechung und der Weitergabe von Verschlussachen an feindliche Dienste schuldig. Im zweiten Verfahren erhielt er eine Zusatzstrafe von 20 Jahren wegen fortgesetzter Bestechung, Einflussmissbrauchs und Steuerhinterziehung. Laut Gericht nutzte Gil seine Position für persönliche Vorteile. Er habe die Staatsführung getäuscht, vertrauliche Informationen weitergegeben, Zahlungen aus dem Ausland entgegengenommen und Beamte bestochen. Das Gericht sah darin Landesverrat. Zudem wurden Nebenstrafen wie Vermögenseinzug und ein dauerhaftes Berufsverbot verhängt. Staatsanwaltschaft und Verteidigung können innerhalb von zehn Tagen Rechtsmittel einlegen. Es ist die schwerste Verurteilung eines hochrangigen Politikers in Kuba seit über 15 Jahren. Volker Hermsdorf

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                              jW-Jahreskalender für 2026 herunterladen (hier direkt)