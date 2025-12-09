Israel stürmt UNRWA-Büro in Ostjerusalem
Ostjerusalem. Die israelische Polizei hat am Montag das Hauptquartier des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge in Ostjerusalem gestürmt und die israelische Flagge gehisst. Laut Polizeisprecher habe die Stadt Schulden eintreiben wollen. Israel hatte UNRWA Anfang des Jahres die Tätigkeit wegen vorgeblicher Terrorverbindungen in Israel untersagt und die Räumung des Quartiers befohlen. UNRWA-Sprecher Jonathan Fowler erklärte, dass das Gelände in Ostjerusalem trotz des Verbots seiner Aktivitäten weiterhin eine Einrichtung der Vereinten Nationen sei und dass die Organisation »keinerlei Schulden gegenüber der Stadtverwaltung habe«. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 09.12.2025
-
Freundschaft mit Fleckenvom 09.12.2025
-
Trump revanchiert sich bei Riadvom 09.12.2025
-
Solidarität gegen Aggressionvom 09.12.2025
-
Putschisten scheitern in Beninvom 09.12.2025