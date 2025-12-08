Veranstaltungen
»44. Haftjahrestag von Mumia Abu-Jamal«. Kundgebung. Eine Stunde in Solidarität mit den Unterdrückten des US-Feudalismus: Free Mumia! Free them all! Dienstag, 9.12., 18 Uhr. Ort: US-Botschaft, Pariser Platz 2, Berlin. Veranstalter: Free-Mumia-Bündnis
»Verleihung Buscher-Media-Zukunftspreis 2025« an den Verein Palästinakomitee Stuttgart für sein humanistisches Engagement für Frieden, Wiederaufbau, Gerechtigkeit und Befreiung in Palästina. Mittwoch, 10.12., 18 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Willi-Bleicher-Str. 20, Stuttgart. Veranstalter: Buscher Media
»Eure Kriege bringen uns keine Sicherheit«. Kundgebung gegen die Wehrpflicht. Mittwoch, 10.12., 15.30 Uhr, Holzmarkt, Jena. Ab 17 Uhr Infostände und Beratung zur Kriegsdienstverweigerung: Foyer Uni, Carl-Zeiss-Str. 3. Veranstalter: »Jena entrüstet sich«
»Gegen Militarisierung und Kriegsvorbereitung«. Vortrag von Tobias Pflüger, Informationsstelle Militarisierung. Mittwoch, 10.12., 18.30 Uhr. Ort: Garelly-Haus, Eisenbahnstr. 14, Saarbrücken. Veranstalter: »Solidarische Aktion Saar«
