Fast jeder zweite Fernzug unpünktlich
Berlin. Die Situation für Fahrgäste hat sich auch nach dem Wechsel an der Konzernspitze der Deutschen Bahn im November kaum verbessert. Erneut war nahezu jeder zweite Fernzug des bundeseigenen Konzerns verspätet unterwegs. 54,5 Prozent der Züge kamen ohne größere Verzögerung ans Ziel, wie vorläufige Zahlen zeigen, die die Bahn nun veröffentlicht hat. Das waren zwar etwas mehr als im Vormonat, als die Pünktlichkeit 51,5 Prozent betrug. Dennoch ist der Staatskonzern von ausgegebenen Zielen weit entfernt. Als verspätet gilt ein Zug ab einer Verzögerung von sechs Minuten. Zugausfälle sind dabei nicht berücksichtigt. (dpa/jW)
