Präsidentin der TU Berlin abgewählt

Berlin. Die Präsidentin der Technischen Universität Berlin, Geraldine Rauch, ist abgewählt worden. Der Erweiterte Akademische Senat der TU wählte mit 42 Stimmen Fatma Deniz zur neuen Präsidentin, wie eine Sprecherin der Universität am Mittwoch sagte. Rauch, seit dem 1. April 2022 im Amt, erhielt 18 Stimmen. Im Mai 2024 markierte Rauch einen Post auf X mit einem »Gefällt mir«, der ein Foto von einer Demonstration in der Türkei gegen Israels Völkermord in Gaza zeigte. Darauf war eine blutverschmierte und mit Hakenkreuzen versehene Figur von Israels Premier Netanjahu zu sehen. Proisraelische Kräfte begannen daraufhin eine »Antisemitismus«-Kampagne gegen Rauch, die schließlich einknickte und »Fehler« eingestand. Deniz’ Amtszeit beginnt am 1. April 2026. (dpa/jW)