Gesetzentwurf für IP-Speicherung
Berlin. Die Bundesregierung will in wenigen Tagen einen Gesetzentwurf zur Speicherung von IP-Adressen vorlegen. Das kündigte Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) am Mittwoch im Bundestag an. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, Telekommunikationsanbieter zu einer dreimonatigen Speicherung der IP-Adressen zu verpflichten. Dabei handelt es sich quasi um die Anschrift eines Computers im Internet, mit der dieser identifiziert werden kann. Begründet werden die Überwachungsmaßnahmen mit dem »Kampf gegen Terrorismus« und Kinderschutz. (dpa/jW)
