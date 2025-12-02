Ifo: Mehr Engpässe wegen Chipmangel

München. Die Materialknappheit in Branchen, die auf Importe von Halbleitern angewiesen sind, hat offenbar zugenommen. Das geht aus einer Umfrage des kapitalnahen Münchener Ifo-Instituts hervor, deren Ergebnis am Montag vorgestellt wurde. 11,2 Prozent der befragten Unternehmen hätten demnach Schwierigkeiten, benötigte Materialien für ihre Produktion zu bekommen – nach 5,5 Prozent im Oktober. Insbesondere in der Automobilwirtschaft habe sich der Mangel zugespitzt. Im Oktober war Materialmangel noch fast nirgends Thema, im November klagten dann 27,6 Prozent der Unternehmen über Engpässe. Bei Herstellern von elektronischen und optischen Produkten lag der Anteil zuvor bereits bei 10,4 Prozent und stieg nun weiter auf 17,5 Prozent. (AFP/jW)