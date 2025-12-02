Gegründet 1947 Dienstag, 2. Dezember 2025, Nr. 280
Aus: Ausgabe vom 02.12.2025, Seite 4 / Inland

Bürgergeld: Kassen verklagen den Bund

Berlin. Die gesetzlichen Krankenkassen haben die ersten Klagen gegen den Bund eingereicht, um eine Entlastung bei den hohen Kosten für die Versicherung von Bürgergeldbeziehern zu erstreiten. Die ersten Klagen seien beim Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen eingereicht worden, teilte der Verband am Montag mit. Dem GKV zufolge geht es um zehn Milliarden Euro im Jahr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse, warf dem Bund am Montag vor, »seiner finanziellen Verantwortung« nicht nachzukommen. (AFP/jW)

