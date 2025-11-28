Schweizer Rundfunk will 900 Stellen streichen

Genf. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) will in den kommenden Jahren 900 Stellen abbauen. »Die SRG muss bis 2029 rund 270 Millionen Franken einsparen«, erklärte die Schweizer Rundfunkorganisation am Montag. Bis 2029 sollen demnach 900 Vollzeitstellen wegfallen. Die SRG verwies außerdem auf die Entscheidung der Regierung, die Gebühren zu reduzieren: »Der erste Schritt der Senkung der Medienabgabe erfolgt per Januar 2027. Deshalb muss die SRG bereits bis dahin 125 Millionen einsparen.« (AFP/jW)