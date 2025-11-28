Elf Bahnarbeiter bei Unfall in China getötet

Kunming. Bei einem Zugunglück in der südwestchinesischen Stadt Kunming sind elf Bahnarbeiter ums Leben gekommen. Zwei weitere Arbeiter seien verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden am Donnerstag mit. Ein Zug, der Geräte zur Erdbebenerkennung testete, habe die Arbeiter auf einem kurvenreichen Streckenabschnitt an einem Bahnhof der Stadt in der Provinz Yunnan erfasst. Es ist das schwerste Bahnunglück in China seit mehr als zehn Jahren. (Reuters/jW)