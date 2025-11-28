Aus: Ausgabe vom 28.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Elf Bahnarbeiter bei Unfall in China getötet
Kunming. Bei einem Zugunglück in der südwestchinesischen Stadt Kunming sind elf Bahnarbeiter ums Leben gekommen. Zwei weitere Arbeiter seien verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden am Donnerstag mit. Ein Zug, der Geräte zur Erdbebenerkennung testete, habe die Arbeiter auf einem kurvenreichen Streckenabschnitt an einem Bahnhof der Stadt in der Provinz Yunnan erfasst. Es ist das schwerste Bahnunglück in China seit mehr als zehn Jahren. (Reuters/jW)
