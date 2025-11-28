Aus: Ausgabe vom 28.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
EU-Ombudsfrau: Brüssel zu wirtschaftsnah
Brüssel. Bei den kürzlich beschlossenen Änderungen am Lieferkettengesetz hat die EU-Kommission nach Einschätzung der EU-Ombudsfrau womöglich zu eng mit Wirtschaftsverbänden zusammengearbeitet und die Bedenken von Menschenrechts- und Umweltorganisationen außer acht gelassen. Zu diesem Ergebnis kommt Ombudsfrau Teresa Anjinho in einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung, nachdem mehrere Organisationen Beschwerde eingereicht hatten. Sie bemängelte das Verfahren der Kommission als übereilt. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Ohne Kommentarvom 28.11.2025
-
Reichste bleiben unangetastetvom 28.11.2025
-
Containerschiffe nehmen Kurs auf Suezkanalvom 28.11.2025