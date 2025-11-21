Sudan: EU erlässt Sanktionen gegen stellvertretenden Chef der RSF

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Brüssel. Die EU hat einen hochrangigen Kommandeur der »Schnellen Eingreiftruppe« (RSF), eine Kriegspartei im Sudan, mit Sanktionen belegt. »Heute haben wir Sanktionen gegen Abdelrahim Hamdan Daglo, den stellvertretenden Kommandanten, beschlossen«, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas nach dem Treffen der EU-Außenminister am Donnerstag in Brüssel. Im Sudan liefern sich seit April 2023 die Armee von Militärherrscher Fattah Al-Burhan und die RSF einen blutigen Machtkampf mit ausländischer Unterstützung. Nach 18monatiger Belagerung übernahm die RSF Ende Oktober die Kontrolle über die Stadt Al-Faschir. Berichten zufolge kam es in der Stadt zu zahlreichen Greueltaten, etwa Massenhinrichtungen von Zivilisten. (AFP/jW)