Gegründet 1947 Freitag, 21. November 2025, Nr. 271
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
20.11.2025, 19:03:12 / Ausland

Sudan: EU erlässt Sanktionen gegen stellvertretenden Chef der RSF

Belgium_EU_General_A_87939335.jpg
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Brüssel. Die EU hat einen hochrangigen Kommandeur der »Schnellen Eingreiftruppe« (RSF), eine Kriegspartei im Sudan, mit Sanktionen belegt. »Heute haben wir Sanktionen gegen Abdelrahim Hamdan Daglo, den stellvertretenden Kommandanten, beschlossen«, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas nach dem Treffen der EU-Außenminister am Donnerstag in Brüssel. Im Sudan liefern sich seit April 2023 die Armee von Militärherrscher Fattah Al-Burhan und die RSF einen blutigen Machtkampf mit ausländischer Unterstützung. Nach 18monatiger Belagerung übernahm die RSF Ende Oktober die Kontrolle über die Stadt Al-Faschir. Berichten zufolge kam es in der Stadt zu zahlreichen Greueltaten, etwa Massenhinrichtungen von Zivilisten. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.