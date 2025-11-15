Modis Hindufaschisten siegen bei Wahl in Bihar haushoch

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. Jubel nach Wahlsieg in Bihar: Der indische Premierminister Narendra Modi wird von Parteimitgliedern mit Girlanden geschmückt

Neu-Delhi. Die Wähler im ostindischen Bundesstaat Bihar haben der hindu-faschistischen Partei BJP von Premierminister Narendra Modi und ihren Partnern einen Erdrutschsieg bei der Parlamentswahl verschafft. Die Regierungskoalition bleibt damit nach ihrem Sieg in Bihar vor fünf Jahren weiter an der Macht. Sie konnte zugleich ihre Mehrheit in der gesetzgebenden Versammlung deutlich ausbauen. Das geht aus Zahlen der staatlichen Wahlkommission hervor. Das Wahlergebnis gilt als großer Prestigeerfolg des Ministerpräsidenten. Die BJP hatte bei der landesweiten Parlamentswahl im vergangenen Jahre erstmals seit zehn Jahren die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren, blieb aber stärkste Kraft.

Modi jubelte in Social Media von einem »historischen und beispiellosen Sieg«. Der indische Oppositionsführer Rahul Gandhi von der Kongresspartei auf X: »Dieses Resultat in Bihar ist wirklich schockierend.« Die Wahl sei von Anfang an nicht fair gewesen. Bihar liegt im sogenannten Hindi-Kernland und ist trotz hoher Wachstumsraten in den vergangenen Jahren noch immer einer der ärmsten Unionsstaaten. Wichtige Themen im Wahlkampf waren die Bekämpfung der Erwerbslosigkeit und die wirtschaftliche Entwicklung. Mehr als 74 Millionen Bewohner waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. (dpa/jW)