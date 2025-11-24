303 Kinder in Nigeria entführt
Abuja. Insgesamt 303 Kinder und Jugendliche sind im Norden Nigerias aus einer katholischen Schule entführt worden, wie dpa am Sonnabend berichtete. Nach Angaben der Christlichen Vereinigung Nigerias (CAN) wurden auch zwölf Lehrkräfte aus einem Internat im Dorf Papiri im Bundesstaat Niger verschleppt. Bewaffnete Männer hatten die Schule demnach am frühen Freitag morgen überfallen. Bislang hat keine Gruppe die Tat für sich reklamiert. Erst wenige Tage zuvor hatten Bewaffnete im benachbarten Bundesstaat Kebbi 25 Schülerinnen aus einem staatlichen Internat entführt. (dpa/jW)
