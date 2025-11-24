Gegründet 1947 Montag, 24. November 2025, Nr. 273
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 24.11.2025, Seite 6 / Ausland

303 Kinder in Nigeria entführt

Abuja. Insgesamt 303 Kinder und Jugendliche sind im Norden Nigerias aus einer katholischen Schule entführt worden, wie dpa am Sonnabend berichtete. Nach Angaben der Christlichen Vereinigung Nigerias (CAN) wurden auch zwölf Lehrkräfte aus einem Internat im Dorf Papiri im Bundesstaat Niger verschleppt. Bewaffnete Männer hatten die Schule demnach am frühen Freitag morgen überfallen. Bislang hat keine Gruppe die Tat für sich reklamiert. Erst wenige Tage zuvor hatten Bewaffnete im benachbarten Bundesstaat Kebbi 25 Schülerinnen aus einem staatlichen Internat entführt. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.