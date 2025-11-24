Guinea-Bissau wählt Präsident und Parlament

Bissau. In Guinea-Bissau waren die Menschen am Sonntag aufgerufen, einen neuen Präsidenten und das Parlament zu wählen. Die größte Oppositionspartei des westafrikanischen Landes war von der Wahl ausgeschlossen. Seit der Unabhängigkeit von Portugal im Jahr 1974 gab es in Guinea-Bissau vier Staatsstreiche und zahlreiche Putschversuche. Die Wähler hoffen auf ein Ende der politischen Instabilität und vor allem auf Verbesserungen bei der Gesundheitsversorgung, im Bildungssystem sowie der Infrastruktur. Auch mangelnde Arbeitsmöglichkeiten, Armut, Korruption und Drogenkriminalität sind Themen. (AFP/jW)