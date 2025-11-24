Nordost-AfD: Holm will »Alleinregierung«

Demmin. Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern hat den Bundestagsabgeordneten und Kovorsitzenden des Landesverbandes Leif-Erik Holm als Ministerpräsidentenkandidaten für die Landtagswahl 2026 nominiert. Bei der Abstimmung auf dem Landesparteitag in Demmin mit 250 Delegierten wurde der 55jährige studierte Volkswirt und ehemalige Radiomoderator einstimmig mit wenigen Enthaltungen zum Bewerber für das Amt des Regierungschefs ernannt. »Wir wollen die Alleinregierung in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist unser großes Ziel«, sagte Holm. Die Partei sei bereits dicht dran, sagte Holm mit Blick auf Umfrageergebnisse, die die AfD zuletzt bei 38 Prozent sahen. Holm soll nach einem internen Machtkampf allerdings nicht als Spitzenkandidat auf der Landesliste antreten, die im Januar gewählt wird. Laut Absprachen soll der Landtagsabgeordnete Enrico Schult die Liste anführen. (dpa/AFP/jW)