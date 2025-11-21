Autoindustrie hat 50.000 Stellen abgebaut

Wiesbaden. Die krisengeplagte deutsche Autoindustrie hat binnen eines Jahres fast 50.000 Stellen abgebaut. Mit insgesamt noch 721.400 Beschäftigten Ende des dritten Quartals sei in der Branche ein Tiefstand seit Mitte 2011 erreicht, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Auch im Maschinenbau, der Metallerzeugung und der Kunststoffindustrie gingen viele Jobs verloren. In der Autoindustrie gab es einen Rückgang um 6,3 Prozent – so hoch wie in keiner anderen großen Industriebranche. Zulieferer bauten deutlich stärker Stellen ab als Hersteller. Am Donnerstag kündigte der Lkw-Bauer MAN den Abbau von 2.300 Stellen in den kommenden zehn Jahren an. (AFP/jW)