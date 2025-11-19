Absturz der BRD im Klimaschutzranking

Berlin/Belém. Deutschland fällt beim Klimaschutz im internationalen Vergleich weiter zurück. Im neuen Klimaschutz-Index steht die BRD auf Position 22 – sechs Plätze tiefer als zuvor. Mit der Aufstellung werden die Bemühungen von 63 Ländern und der EU bewertet, die zusammen für mehr als 90 Prozent aller klimaschädlichen Treibhausgasemissionen stehen. Der Report wurde von Umweltorganisationen erstellt und auf dem Weltklimagipfel im brasilianischen Belém präsentiert. Gründe für das Abschneiden seien u. a. »die angekündigten Rückschritte in Teilen der Klimapolitik«, so Koautor Jan Burck von Germanwatch. (dpa/jW)