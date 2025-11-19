Gegründet 1947 Mittwoch, 19. November 2025, Nr. 269
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 19.11.2025, Seite 2 / Inland
Hambacher Forst

Ohne Kommentar

2_BM.jpg
Henning Kaiser/dpa

Auf der Alm, da gibt's koa Sünd, und im Rheinischen Revier bald auch kein Sündenwäldchen mehr. Die Polizei hat am Dienstag begonnen, einen Hektar besetzten Forsts für RWE zu räumen.

