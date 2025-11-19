Potsdam: BSW-Streit spitzt sich zu

Potsdam. Der Streit in der Brandenburger BSW-Landtagsfraktion droht zu eskalieren. Der stellvertretende Fraktionschef Christian Dorst rief BSW-Finanzminister Robert Crumbach am Dienstag dazu auf, freiwillig aus der Fraktion auszuscheiden. »Ich halte Herrn Crumbach weiterhin für einen guten Finanzminister, aber für ein völlig ungeeignetes Fraktionsmitglied«, sagte Dorst vor Beginn einer Fraktionssitzung. Er sehe nur in dem Austritt »überhaupt eine Lösung, die uns irgendwie wieder in stabiles Fahrwasser bringt«. Hintergrund ist der Streit über zwei Medienstaatsverträge zur Rundfunkreform und zum Jugendmedienschutz, über die der Landtag am Mittwoch entscheiden will. Die Mehrheit der BSW-Fraktion will dagegen stimmen, während Crumbach dafür ist. Vier BSW-Abgeordnete sind bereits aus der Partei ausgetreten, gehören aber weiter der Fraktion an. (dpa/jW)