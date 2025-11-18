Polizei in Bochum schießt auf Zwölfjährige
Bochum. Die Polizei in Bochum hat in der Nacht zum Montag auf eine Zwölfjährige geschossen. Das Mädchen sei mit zwei Messern auf Beamte zugegangen, wie die Polizei in Essen am Montag mitteilte. Daraufhin setzten die Polizisten gleichzeitig einen Taser und die Schusswaffe ein. Die Zwölfjährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das erkrankte und gehörlose Mädchen war tags zuvor aus einer Wohngruppe verschwunden. Sie ist auf Medikamente angewiesen. Der folgenschwere Einsatz ereignete sich in der Wohnung ihrer Mutter. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
ÖPNV in Dresden auf Kaputtsparkursvom 18.11.2025
-
Kann der Regenwaldfonds so finanziert werden?vom 18.11.2025
-
Gedenkdemonstration in Gefahrvom 18.11.2025
-
Kollektive Verweigerungvom 18.11.2025
-
Enteignung – ganz easy!vom 18.11.2025