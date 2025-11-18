Polizei in Bochum schießt auf Zwölfjährige

Bochum. Die Polizei in Bochum hat in der Nacht zum Montag auf eine Zwölfjährige geschossen. Das Mädchen sei mit zwei Messern auf Beamte zugegangen, wie die Polizei in Essen am Montag mitteilte. Daraufhin setzten die Polizisten gleichzeitig einen Taser und die Schusswaffe ein. Die Zwölfjährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das erkrankte und gehörlose Mädchen war tags zuvor aus einer Wohngruppe verschwunden. Sie ist auf Medikamente angewiesen. Der folgenschwere Einsatz ereignete sich in der Wohnung ihrer Mutter. (AFP/jW)