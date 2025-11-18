Gegründet 1947 Dienstag, 18. November 2025, Nr. 268
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 18.11.2025, Seite 4 / Inland

Jedes siebte Kind in BRD armutsgefährdet

Wiesbaden. Etwa jedes siebte Kind unter 18 Jahren gilt in Deutschland als armutsgefährdet. Dies habe 2024 auf 15,2 Prozent dieser Altersgruppe zugetroffen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das entspricht gut 2,2 Millionen Kindern und Jugendlichen. Die Armutsgefährdungsquote von Minderjährigen lag damit leicht unter der Gesamtbevölkerung von 15,5 Prozent. Besonders betroffen sind Kinder von Einwanderern und von Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss. Die Armutsgefährdungsquote von Kindern und Jugendlichen ist zuletzt gestiegen: 2023 lag sie noch bei 14,0 Prozent, in der Bevölkerung insgesamt bei 14,4 Prozent. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.