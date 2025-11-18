Jedes siebte Kind in BRD armutsgefährdet
Wiesbaden. Etwa jedes siebte Kind unter 18 Jahren gilt in Deutschland als armutsgefährdet. Dies habe 2024 auf 15,2 Prozent dieser Altersgruppe zugetroffen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das entspricht gut 2,2 Millionen Kindern und Jugendlichen. Die Armutsgefährdungsquote von Minderjährigen lag damit leicht unter der Gesamtbevölkerung von 15,5 Prozent. Besonders betroffen sind Kinder von Einwanderern und von Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss. Die Armutsgefährdungsquote von Kindern und Jugendlichen ist zuletzt gestiegen: 2023 lag sie noch bei 14,0 Prozent, in der Bevölkerung insgesamt bei 14,4 Prozent. (Reuters/jW)
