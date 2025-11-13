EU lahmt, nationale CO₂-Bepreisung bleibt
Berlin. Die SPD will die nationale CO₂-Bepreisung für den Verkehrs- und Gebäudebereich um ein Jahr verlängern. Man wolle für 2027 mit einem Preiskorridor zwischen 55 und 65 Euro pro Tonne Kohlendioxid (CO₂) dieselbe Bandbreite wie im Jahr 2026 festlegen, erklärte Vizefraktionschef Esra Limbacher am Mittwoch: »Das stoppt zusätzliche Belastungen und schafft zugleich Akzeptanz für den Klimaschutz«. Damit werde ein verlässlicher Übergang in das europäische Emissionshandelssystem ETS2 ermöglicht. Dessen Beginn hatten die EU-Umweltminister jüngst um ein Jahr auf 2028 verschoben. Durch die Verschiebung des Starts von ETS2 entsteht für 2027 eine Lücke im deutschen Recht. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
