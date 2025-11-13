Protestcamp im hessischen Langen von Polizei geräumt

Boris Roessler/dpa Polizisten im Protestcamp, wo Aktivisten auch zahlreiche Baumhäuser errichtet haben

Langen. Die Polizei hat seit dem frühen Mittwochmorgen im hessischen Langen ein Protestcamp in einem Waldgebiet geräumt. Laut einem Bericht der Hessenschau ist der Einsatz friedlich verlaufen. Seit anderthalb Jahren besetzen dort Dutzende Aktivisten ein Waldstück, um Bäume am Langener Waldsee vor der Rodung für den Kiesabbau zu schützen. An dem Gelände hatte es am Mittwochmorgen auch eine kleine Mahnwache gegeben, um Solidarität mit den Besetzern zu zeigen.

Laut Polizei würden sich die Aktivisten in dem Camp widerrechtlich auf Privatgelände aufhalten. Die Stadt Langen sieht durch das Protestcamp ihre Rechte als Eigentümerin verletzt. Die Aktivisten betonten derweil immer wieder: Es gehe ihnen darum, ein Stück Natur zu bewahren.

Die Firma Sehring ist beauftragt, den Wald zu roden. Seit Jahren hatte die Erweiterung der Kiesgrube am Langener Waldsee immer wieder für Kritik von Naturschützern gesorgt. Der Umweltschutzverband BUND hatte versucht, rechtlich gegen den 2013 beschlossenen Kiesabbau vorzugehen, um den Wald zu erhalten. Im Jahr 2022 hatte das Bundesverwaltungsgericht die Klage endgültig abgewiesen. (dpa/jW)