Litauens Präsident ernennt neuen Verteidigungsminister

Bernd von Jutrczenka/dpa Gitanas Nauseda, Präsident von Litauen

Vilnius. Ministerwechsel in Litauen: Robertas Kaunas ist in Vilnius von Staatspräsident Gitanas Nauseda zum neuen Verteidigungsminister des baltischen EU- und Nato-Landes ernannt worden. Der 40 Jahre alte Sozialdemokrat übernimmt das Amt von seiner Parteikollegin Dovile Sakaliene, die vor knapp drei Wochen nach einem Streit mit Regierungschefin Inga Ruginiene über den Verteidigungshaushalt ihren Rücktritt eingereicht hatte. Kaunas wurde im Vorjahr erstmals in das Parlament gewählt und ist seit diesem Herbst im Ausschuss für Nationale Sicherheit und Verteidigung tätig. Zuvor war er Stadtrat in Litauens zweitgrößter Stadt Kaunas. Kritiker halten ihm mangelnde Erfahrung im Verteidigungsbereich vor. Litauen hat seine Militärausgaben erhöht und rüstet seine Armee deutlich auf. In Litauen wird künftig auch eine gepanzerte Brigade der Bundeswehr fest stationiert sein. (dpa/jW)