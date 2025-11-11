Erneut israelische Angriffe in mehreren Teilen Libanons

Ali Hashisho/XinHua/dpa Wrack eines Autos, das nahe Sidon im Südlibanon bei einem israelischen Luftangriff getroffen wurde (10.11.2025)

Beirut. Das israelische Militär hat im Libanon erneut in Gebieten angegriffen, die unter der Kontrolle der Hisbollah stehen. Ein Luftangriff traf ein Auto südlich der Küstenstadt Sidon und tötete einen Menschen, wie das Gesundheitsministerium in Beirut meldete. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete darüber hinaus von Serien israelischer Luftangriffe auf verschiedene Orte im Südlibanon. Auch im Osten des Landes hat es demnach erneut israelische Angriffe gegeben. Dabei habe eine Drohne auch ein Fahrzeug attackiert.

Das israelische Militär gab an, in der Bekaa-Ebene im Ostlibanon und im Süden des Landes »Terrorinfrastruktur« der Hisbollah angegriffen zu haben. Seit gestern seien drei Hisbollah-Mitglieder getötet worden.

Eigentlich gilt seit bald einem Jahr eine Waffenruhe. Doch nahezu täglich greift das israelische Militär daher weiter im Libanon an. Dabei wurden laut Gesundheitsministerium knapp 300 Menschen seit Inkrafttreten der Waffenruhe getötet. Nach UN-Angaben sind darunter 100 Zivilisten. Angaben zu Toten in den eigenen Reihen macht die Hisbollah nicht. (dpa/jW)