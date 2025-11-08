»Viele sind genervt«: Chef der Jungen Union moniert Merkels Wortmeldungen
Berlin. Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hat die tagespolitischen Äußerungen von CDU-Altkanzlerin Angela Merkel kritisiert. »Es ist außergewöhnlich, wie oft sie sich in die Tagespolitik einmischt«, sagte der Vorsitzende der CDU-Nachwuchsorganisation dem Spiegel laut Vorabmeldung vom Freitag. »Diese Wortmeldungen wären glaubwürdiger, wenn sie auch Selbstkritik üben würde«, so Winkel. »Zuletzt der groß inszenierte Auftritt mit Viktor Orbán in Budapest und ihre Kritik an Polen. Viele fragen sich: Was genau will sie damit bezwecken?«, ergänzte der Bundestagsabgeordnete. »Viele in der Union« seien jedenfalls »davon genervt«. (AFP/jW)
