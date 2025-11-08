Gegründet 1947 Sa. / So., 08. / 9. November 2025, Nr. 260
07.11.2025, 19:04:22 / Inland

»Viele sind genervt«: Chef der Jungen Union moniert Merkels Wortmeldungen

Niklas Graeber/dpa
Niklas Graeber/dpa
Lobpreisungen Merkels sind nicht mehr karrierefördernd: Johannes Winkel im Bundestag (Berlin, 17.10.2025)

Berlin. Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hat die tagespolitischen Äußerungen von CDU-Altkanzlerin Angela Merkel kritisiert. »Es ist außergewöhnlich, wie oft sie sich in die Tagespolitik einmischt«, sagte der Vorsitzende der CDU-Nachwuchsorganisation dem Spiegel laut Vorabmeldung vom Freitag. »Diese Wortmeldungen wären glaubwürdiger, wenn sie auch Selbstkritik üben würde«, so Winkel. »Zuletzt der groß inszenierte Auftritt mit Viktor Orbán in Budapest und ihre Kritik an Polen. Viele fragen sich: Was genau will sie damit bezwecken?«, ergänzte der Bundestagsabgeordnete. »Viele in der Union« seien jedenfalls »davon genervt«. (AFP/jW)

