USA: Iran plante angeblich Anschlag auf israelische Botschafterin in Mexiko

Washington. Die USA und Israel haben dem Iran ein Mordkomplott gegen die israelische Botschafterin in Mexiko vorgeworfen. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums vom Freitag sollen die mexikanischen Behörden einen Anschlag auf die Diplomatin Einat Kranz-Neiger vereitelt haben. Ein US-Beamter, der anonym bleiben wollte, sagte am Freitag, die iranischen Revolutionsgarden hätten das Komplott Ende 2024 geschmiedet, es sei in diesem Jahr vereitelt worden. Angeblich wurden für das Komplott Agenten aus der iranischen Botschaft in Venezuela rekrutiert. Belege für die Behauptungen lieferten Israel und die USA nicht. Weder der Iran noch Mexiko gaben eine Stellungnahme ab. (AFP/jW)