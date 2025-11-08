Wagenknecht nennt Berichte über Rückzug »Unsinn«
Berlin. Die BSW-Kovorsitzende Sahra Wagenknecht will sich nach eigenen Angaben auch künftig in führender Position für die Partei engagieren. »Es ist Unsinn, wenn von einem Rückzug berichtet wird«, antwortete Wagenknecht am Freitag auf eine Anfrage von dpa. »Ich werde mich weiter in führender Position im BSW engagieren«, ergänzte sie. In welcher Position, ließ sie aber offen. Der Spiegel hatte zuvor berichtet, das BSW bereite sich auf ihren möglichen »Rückzug« vor. Offiziell will die Partei ihre künftige Spitze am Montag bei einer Pressekonferenz vorstellen. Im Dezember wählt ein Bundesparteitag in Magdeburg die Parteiführung neu. Spekulationen darüber, dass Wagenknecht nicht mehr für den Vorsitz kandidieren wird, gibt es seit längerer Zeit. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
