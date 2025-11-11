Ukraine: Korruption in Energiebranche
Kiew. In der Ukraine gehen Behörden mit einem großangelegten Einsatz gegen Korruption in der Energiebranche vor. Es sei eine kriminelle Vereinigung aufgedeckt worden, teilt die Antikorruptionsbehörde auf Telegram am Montag mit. Die Ermittlungen hätten 15 Monate gedauert und umfassten 1.000 Stunden Tonaufnahmen. Den Angaben zufolge bauten die Beschuldigten ein weitverzweigtes Netzwerk auf, um wichtige Staatsunternehmen zu beeinflussen. Dies betreffe insbesondere den staatlichen Atomkraftwerksbetreiber Energoatom. (Reuters/jW)
