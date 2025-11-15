Zahl verschuldeter Verbraucher nimmt zu

Neuss. Nach sechs Jahren Rückgang steigt die Zahl verschuldeter Privatpersonen in der BRD 2025 wieder. Es seien 5,67 Millionen Erwachsene überschuldet gewesen, so die Auskunftei Creditreform am Freitag. Das sei ein Anstieg um 111.000 Menschen oder zwei Prozent zum Vorjahr. »Wir sehen mittlerweile viele, die eigentlich gut situiert sind, aber ihre finanzielle Belastbarkeit überschätzt haben«, so Patrik-Ludwig Hantzsch von Creditreform. Besonders stieg die Verschuldungsquote bei Menschen unter 30 Jahren und bei älteren über 60. (AFP/jW)