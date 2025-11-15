Misstrauensanträge abgelehnt

Potsdam. Die Misstrauensanträge gegen die Brandenburger BSW-Landtagsfraktionsspitze sind abgelehnt. Damit bleiben Fraktionschef Niels-Olaf Lüders und sein Vize Christian Dorst im Amt. Nach Teilnehmerangaben stimmten am Freitag acht Mitglieder der Fraktion gegen die Anträge, sechs dafür, wie dpa berichtete. BSW-Finanzminister Robert Crumbach verließ die Fraktion und sagte, sein Antrag auf Aussprache sei abgelehnt worden. Zuvor hatten vier BSW-Abgeordnete am Dienstag ihren Parteiaustritt erklärt. Als Grund gaben Jouleen Gruhn, Melanie Matzies, André von Ossowski und Reinhard Simon unter anderem an, »autoritäre Tendenzen« im BSW prägten zunehmend das innerparteiliche Klima. (dpa/jW)