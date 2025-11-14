Gegründet 1947 Freitag, 14. November 2025, Nr. 265
Aus: Ausgabe vom 14.11.2025, Seite 4 / Inland

Bundestag geht gegen Schwarzarbeit vor

Berlin. Der Bundestag hat am Donnerstag ein Gesetz zur verstärkten Bekämpfung von Schwarzarbeit durch den Zoll verabschiedet. Dafür votierten 322 Abgeordnete, es gab 50 Neinstimmen bei 207 Enthaltungen. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) soll zusätzliche Befugnisse bekommen und digitaler werden. Außerdem sollen weitere Wirtschaftszweige stärker ins Visier genommen werden. Künftig sollen auch Friseursalons, Barbershops, Kosmetik- und Nagelstudios zu den Branchen gehören, in denen Beschäftigte immer Ausweispapiere für mögliche Kontrollen dabei haben müssen. Im Gesetzentwurf heißt es, Bund, Ländern und den Sozialversicherungen winken Mehreinnahmen von rund 858 Millionen Euro bis zum Jahr 2029. (dpa/Reuters/jW)

